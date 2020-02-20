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11:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вокруг Юпитера заметили «сказочный» ореол

Заметить гало вокруг планет удается очень редко.

Источник: ESO/P. Horálek

Европейская южная обсерватория поделилась снимком гало вокруг Юпитера.

Фотография этого очень редкого и завораживающего явления была сделана в чилийской пустыне Атакама, где расположены обсерватории международной исследовательской организации.

Ореол на фото — оптическое явление, которое обычно появляется вокруг Солнца или Луны. Но увидеть его вокруг планет Солнечной системы удается крайне редко.

Гало появляется, когда свет от объекта проходит сквозь крошечные кристаллы или капли воды воды в атмосфере, которые преломляют и рассеивают лучи.

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Анна Лысенко

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