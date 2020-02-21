Народные приметы на 21 февраля: определяем погоду на весну
Морозные дни в конце февраля предвещают скорое потепление.
Морозные дни в конце февраля предвещают скорое потепление.
21 февраля православная церковь чтит память пророка Захария, которого в народной и в церковной традиции прозвали Захарий Серповидец. В этот день было принято готовить сельскохозяйственный инвентарь к наступлению полевых работ.
В ожидании нового сезона работ было важным знать и погоду на этот период, а потому множество примет рассказывают именно о том, какой будет весна.
Считалось, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март. Сильные морозы на Захария — к скорой и хорошей весне. Раннюю весну также предвещают дуги или круги вокруг Луны. А вот гром 21 февраля — к ветреной погоде весной и летом.
По поведению животных и птиц можно определить погоду на ближайшие дни. Считается, что если собака или гуси купаются в снегу, то скоро потеплеет. А если животные в этот день ведут себя беспокойно, то стоит ждать снегопада или метели.
Екатерина Гура