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11:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 21 февраля: определяем погоду на весну

Морозные дни в конце февраля предвещают скорое потепление.

Источник: Агентство «Москва»

21 февраля православная церковь чтит память пророка Захария, которого в народной и в церковной традиции прозвали Захарий Серповидец. В этот день было принято готовить сельскохозяйственный инвентарь к наступлению полевых работ.

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В ожидании нового сезона работ было важным знать и погоду на этот период, а потому множество примет рассказывают именно о том, какой будет весна.

Считалось, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март. Сильные морозы на Захария — к скорой и хорошей весне. Раннюю весну также предвещают дуги или круги вокруг Луны. А вот гром 21 февраля — к ветреной погоде весной и летом.

По поведению животных и птиц можно определить погоду на ближайшие дни. Считается, что если собака или гуси купаются в снегу, то скоро потеплеет. А если животные в этот день ведут себя беспокойно, то стоит ждать снегопада или метели.

Екатерина Гура

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