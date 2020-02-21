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12:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Невероятный «глаз бури» сфотографировали в Великобритании (фото)

Удивительное и немного пугающее природное явление.

48-летняя Сара Ходжес из города Болтон в британском графстве Большой Манчестер в середине февраля стала свидетелем завораживающего природного явления. После урагана Киара, когда по небу еще плыли грозовые облака, она сфотографировала красивое полнолуние, и ее снимок стал вирусным.

An interesting photo of Moon behind the cloud, giving the feel like its the eye (of the storm) :-) Taken over Bolton, UK on Feb 11th. Thanks to Sarah Hodges for the report - posted with permission.

Опубликовано Severe Weather Europe Четверг, 20 февраля 2020 г.

Женщина призналась, что обожает фотографировать луну, закаты, восходы и облака. В этот раз ей просто понравилась полная луна, которая проглядывала сквозь тучи.

Сама того не ожидая, Сара сделала уникальный снимок. Тучи и луна на фото образовали зловещий «глаз», однако сама женщина это поняла не сразу. Лишь спустя несколько дней Сара решила поделиться снимками со своими друзьями на Facebook, которые и заметили удивительное сходство. Очень быстро фото стало распространяться по соцсетям, где получило название «Глаз бури», пишет Ladbible.

Екатерина Гура

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