Невероятный «глаз бури» сфотографировали в Великобритании (фото)

48-летняя Сара Ходжес из города Болтон в британском графстве Большой Манчестер в середине февраля стала свидетелем завораживающего природного явления. После урагана Киара, когда по небу еще плыли грозовые облака, она сфотографировала красивое полнолуние, и ее снимок стал вирусным.
Женщина призналась, что обожает фотографировать луну, закаты, восходы и облака. В этот раз ей просто понравилась полная луна, которая проглядывала сквозь тучи.
Сама того не ожидая, Сара сделала уникальный снимок. Тучи и луна на фото образовали зловещий «глаз», однако сама женщина это поняла не сразу. Лишь спустя несколько дней Сара решила поделиться снимками со своими друзьями на Facebook, которые и заметили удивительное сходство. Очень быстро фото стало распространяться по соцсетям, где получило название «Глаз бури», пишет Ladbible.