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16:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Антирекорд в Антарктике стало видно из космоса

Издательство NASA Earth Observatory обнародовало спутниковые снимки острова Игл в Антарктике, на которых можно заметить беспрецедентное таяние ледяной шапки.

4 февраля
13 февраля

Фотографии сделаны 4 и 13 февраля спутником дистанционного зондирования Земли Landsat 8. Именно на этот период пришелся температурный рекорд в регионе.

6 февраля аргентинские специалисты с научно-исследовательской станции «Эсперанса» зафиксировали аномальные 18,3 градусов тепла на самом северном краю Антарктического полуострова.

Спустя неделю бразильские ученые зарегистрировали на антарктическом острове Сеймур рекордно высокую температуру в 20,75 градусов тепла.
Источник: NASA

Исследователи NASA также представили карту температур на Антарктическом полуострове 9 февраля. В красных зонах температура превышала плюс 10 градусов Цельсия.

Анна Лысенко

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