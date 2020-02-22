Антирекорд в Антарктике стало видно из космоса
Издательство NASA Earth Observatory обнародовало спутниковые снимки острова Игл в Антарктике, на которых можно заметить беспрецедентное таяние ледяной шапки.
Издательство NASA Earth Observatory обнародовало спутниковые снимки острова Игл в Антарктике, на которых можно заметить беспрецедентное таяние ледяной шапки.
Фотографии сделаны 4 и 13 февраля спутником дистанционного зондирования Земли Landsat 8. Именно на этот период пришелся температурный рекорд в регионе.
6 февраля аргентинские специалисты с
Исследователи NASA также представили карту температур на Антарктическом полуострове 9 февраля. В красных зонах температура превышала плюс 10 градусов Цельсия.
Анна Лысенко