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02:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам предсказали холодное лето после теплой зимы

Россиянам не стоит ждать жаркого лета после такой аномально теплой зимы, заявил URA.RU ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Источник: Reuters

По его словам, природа постарается «выровнять» температурный фон. Если температура была слишком высокой зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но никак не завышенной. Такая закономерность подтверждается многолетними данными, отметил климатолог.

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Также эксперт полагает, что из-за практически бесснежной зимы в ряде регионов почва недополучит влаги, что навредит сельскому хозяйству, а в случае резкого понижения температур растения могут погибнуть.

Ранее научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал три причины аномальной погоды в России. В первую очередь теплая зима связана с мощным потоком тепла Атлантики. Также на температуру повлияли уход сибирского антициклона в Китай и полярного вихря.

По словам специалиста, обычно перенос воздушных масс с Атлантики на восток не настолько мощный, однако в этом году они двигались так быстро, что даже не успевали задерживаться на Урале и в Восточной Сибири.

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