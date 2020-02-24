Метеорологи объяснили аномально теплую зиму в России

Они указывают на крайне устойчивую область низкого давления в районе Северного полюса. Обычно ветры «отправляют» холодный воздух на юг, однако из-за нее они оказались буквально «заперты» в одном месте, циркулируя на самом севере Земли.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что в Соединенных Штатах температура оказалась на три градуса выше средней нормы. Как заявили местные метеорологи, если текущее положение дел сохранится до конца месяца, то нынешняя зима станет самой теплой в США за последние 141 год.
Аналогичная ситуация сложилась и на большей часть России, а также в Северной Европе и восточной Канаде.
По словам экспертов компаний AccuWeather и Maxar, они были уверены, что нынешняя зима будет холодней предыдущей, однако метеорологи не предполагали, что область низкого давления в Арктике будет сохраняться столь долго.
Как пишет СМИ, ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии.