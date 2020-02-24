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10:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 24 февраля: начало Масленицы

В понедельник, 24 февраля, начинается Масленичная неделя, которая завершится празднованием Масленицы в воскресенье, 1 марта.

Источник: РИА "Новости"

В этот день начинают печь блины, сооружают чучело Масленицы, строят качели и балаганы. День называют Встречей, и по погоде пытаются предсказать, какой будет весна.

Если снега много — весна будет ранней, с буйной зеленью. Много длинных сосулек — тепло придет нескоро.

Оттепель говорит о том, что сильных морозов больше не будет. Зимний гром — к перемене погоды и сильному ветру.

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