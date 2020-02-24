Погодные приметы на 24 февраля: начало Масленицы
В понедельник, 24 февраля, начинается Масленичная неделя, которая завершится празднованием Масленицы в воскресенье, 1 марта.
В понедельник, 24 февраля, начинается Масленичная неделя, которая завершится празднованием Масленицы в воскресенье, 1 марта.
В этот день начинают печь блины, сооружают чучело Масленицы, строят качели и балаганы. День называют Встречей, и по погоде пытаются предсказать, какой будет весна.
Если снега много — весна будет ранней, с буйной зеленью. Много длинных сосулек — тепло придет нескоро.
Оттепель говорит о том, что сильных морозов больше не будет. Зимний гром — к перемене погоды и сильному ветру.