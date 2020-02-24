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14:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

За ночь авто «превратилось» в сугроб (видео)

Великобритания снова оказалась во власти шторма.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 70% 762 мм рт. ст. 0 м/с

Жители Шотландии поделились видео с камеры наблюдения, на котором припаркованный у дома автомобиль за ночь полностью исчезает под толстым слоем снега.

Обильные снегопады пришли на север Великобритании вслед за разрушительным штормом «Деннис», в результате которого погибло не менее трех человек.

Метеорологи предупреждают: когда снег начнет таять, снова возникнет угроза наводнений.

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Анна Лысенко

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