Scotland right now... ?️??pic.twitter.com/Pu3AvK3rSa— Metro (@MetroUK) February 24, 2020
За ночь авто «превратилось» в сугроб (видео)
Великобритания снова оказалась во власти шторма.
Великобритания снова оказалась во власти шторма.
Жители Шотландии поделились видео с камеры наблюдения, на котором припаркованный у дома автомобиль за ночь полностью исчезает под толстым слоем снега.
Обильные снегопады пришли на север Великобритании вслед за разрушительным штормом «Деннис», в результате которого погибло не менее трех человек.
Метеорологи предупреждают: когда снег начнет таять, снова возникнет угроза наводнений.
Анна Лысенко