НАСА опубликовало фото таяния ледников в Антарктиде
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. НАСА опубликовало фотографии тающих ледников на острове Игл в Антарктиде.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. НАСА опубликовало фотографии тающих ледников на острове Игл в Антарктиде.
Снимки были сделаны в период с 4 по 13 февраля прибором дистанционного зондирования Operational Land Imager, установленного на спутнике Landsat-8.
Отмечается, что в начале февраля на
С 6 по 11 февраля снежный покров растаял на десять сантиметров в глубину. Это составило пятую часть от всего снега, накапливающегося за год.