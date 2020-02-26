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12:53 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина»

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства, слово «целина» следует забыть, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на презентации доклада «Глобальный климат и почвенный покров России» в Почвенном институте им. Докучаева РАН.

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Источник: РИА "Новости"
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«В связи с изменением климата нет возможности расширения ареала земель, которые пригодны для земледелия. Слово “целина”, которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть. Не существует возможности развивать земледелие на новых землях», — сказал Вильфанд.

При этом он добавил, что, согласно докладу, есть возможность улучшить показатель урожайности существующих сельскохозяйственных территорий.

Согласно данным, приведенным в докладе, сельскохозяйственные земли в России занимают 22% от территории страны. Авторы доклада подчеркивают, что в странах с сопоставимыми климатическими условиями земледелие ведется на 13−15% территории, поэтому российский показатель в 22% — максимально возможный.

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