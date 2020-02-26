Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина»

«В связи с изменением климата нет возможности расширения ареала земель, которые пригодны для земледелия. Слово “целина”, которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть. Не существует возможности развивать земледелие на новых землях», — сказал Вильфанд.
При этом он добавил, что, согласно докладу, есть возможность улучшить показатель урожайности существующих сельскохозяйственных территорий.
Согласно данным, приведенным в докладе, сельскохозяйственные земли в России занимают 22% от территории страны. Авторы доклада подчеркивают, что в странах с сопоставимыми климатическими условиями земледелие ведется на 13−15% территории, поэтому российский показатель в 22% — максимально возможный.