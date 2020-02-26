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12:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 26 февраля: определяем погоду на весну

Тучи на небе — к потеплению.

Источник: @valentinmuellerandalanmueller

26 февраля православная церковь почитает память святых Мартиниана (Мартына), Зои и Фотинии (Светланы). По народным приметам в этот день можно узнать, какой будет весна.

Если в Мартынов день много снега и он не тает, то весна будет холодной. Если же снег начал таять, то весной будет тепло. Пасмурный день — к поздней весне, а громко поющие синицы — к ранней.

Чтобы определить погоду на ближайшие дни, нужно посмотреть на солнце.

Если вокруг него виден туманный круг, то скоро пойдет снег, а если солнце яркое и хорошо видны его лучи, то ближайшие дни будут ясными, но морозными.

Небо, затянутое тучами принесет скорое потепление, а красные кольца вокруг луны говорят о похолодании.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

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