Народные приметы на 26 февраля: определяем погоду на весну
Тучи на небе — к потеплению.
Тучи на небе — к потеплению.
26 февраля православная церковь почитает память святых Мартиниана (Мартына), Зои и Фотинии (Светланы). По народным приметам в этот день можно узнать, какой будет весна.
Если в Мартынов день много снега и он не тает, то весна будет холодной. Если же снег начал таять, то весной будет тепло. Пасмурный день — к поздней весне, а громко поющие синицы — к ранней.
Чтобы определить погоду на ближайшие дни, нужно посмотреть на солнце.
Небо, затянутое тучами принесет скорое потепление, а красные кольца вокруг луны говорят о похолодании.
Екатерина Гура