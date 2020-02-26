Почти половина россиян считает глобальное потепление надуманным
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 40% россиян не верят в теорию глобального потепления, считая его надуманной проблемой.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 40% россиян не верят в теорию глобального потепления, считая его надуманной проблемой.
Как сообщил глава исследовательской службы Валерий Федоров, только 52% респондентов, принявших участие в соответствующем опросе, считают этот природный процесс серьезной проблемой. Еще 8% опрошенных затруднились ответить.
У нас 40% населения — это гигантская цифра — не верит в глобальное потепление.
Федоров добавил, что эта ситуация является фактором, с которым следует считаться любой политической и экономической силе.