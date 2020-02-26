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26 февраля, источник: Московский комсомолец

Почти половина россиян считает глобальное потепление надуманным

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 40% россиян не верят в теорию глобального потепления, считая его надуманной проблемой.

Источник: AP 2020

Как сообщил глава исследовательской службы Валерий Федоров, только 52% респондентов, принявших участие в соответствующем опросе, считают этот природный процесс серьезной проблемой. Еще 8% опрошенных затруднились ответить.

У нас 40% населения — это гигантская цифра — не верит в глобальное потепление.
Валерий Федоров
глава исследовательской службы

Федоров добавил, что эта ситуация является фактором, с которым следует считаться любой политической и экономической силе.

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