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10:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 27 февраля: солнечный день — к морозам

По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на лето.

Источник: AP 2020

27 февраля православная церковь чтит память святого Кирилла. В народе эту дату называют днем Кирилла-Весноуказчика, так как по народным приметам можно определить, какими будут ближайшие дни и начало весны.

Считается, что если на улице в этот день стоит хорошая погода, то скоро придет небольшое похолодание. Если день солнечный, то морозы продержатся еще долго, зато лето будет теплым. Синицы громко щебечут — будет потепление.

Наши предки верили, что погода, стоящая на Кирилла, будет и в августе. А вот сильный мороз в этот день сулит жаркое лето.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

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