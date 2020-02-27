Народные приметы на 27 февраля: солнечный день — к морозам
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на лето.
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на лето.
27 февраля православная церковь чтит память святого Кирилла. В народе эту дату называют днем
Считается, что если на улице в этот день стоит хорошая погода, то скоро придет небольшое похолодание. Если день солнечный, то морозы продержатся еще долго, зато лето будет теплым. Синицы громко щебечут — будет потепление.
Наши предки верили, что погода, стоящая на Кирилла, будет и в августе. А вот сильный мороз в этот день сулит жаркое лето.
Екатерина Гура