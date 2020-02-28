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07:35 (мск), источник: РИА Новости

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Средняя температура в начале марта будут выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Источник: РИА Новости

«Все, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская и дальше центрально-черноземные зоны (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская) — здесь температура будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму», — рассказал синоптик.

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В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях, по словам Варакина, температура будет выше нормы на пять-шесть градусов. При этом отрицательных температур в столичном регионе в первые пять дней весны не ожидается.

Кроме того, на четыре-пять градусов теплее нормы будет в северо-западном регионе — в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, на юге Архангельской области и на западе Коми.

«Дальше у нас на три-четыре градуса выше вся средняя Волга, то есть и Кировская (область) и так далее. У нас везде превышение. Температура будет превышать норму на восемь градусов в Ростовской и Астраханской областях», — добавил Варакин.

Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири. В частности, на восемь-десять градусов выше нормы будет температура в в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов — на Таймыре, на восемь градусов — в Ханты-Мансийском округе.

«Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10−12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10−12 градусов», — сообщил синоптик.

По прогнозам Гидрометцентра, на два градуса теплее нормы будет в Амурской области и на юге Приморского края. Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.

«Возможно, будут какие-то возвраты, но они ограничатся Северо-Западным округом, и чуть-чуть, если говорить про первую половину марта, затоки будут небольшие на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии, Пермском крае. Здесь возможны понижения температуры до 10−15 градусов, но сильных морозов мы не увидим», — отметил Варакин.

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