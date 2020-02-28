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12:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 февраля: зима начинает отступать

По сегодняшней погоде можно понять, каким будет сентябрь.

Источник: AP 2020

28 февраля православная церковь почитает память апостола Онисима. Считается, что в этот день зима теряет свою силу и перестает бороться с весной.

Наши предки верили, что погода, стоящая в этот день, будет и в сентябре. А восточный ветер предвещает песчаные бури летом.

Если на небе луна яркая или полная, то ближайшие дни будут холодными, а алый закат предвещает метель.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

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