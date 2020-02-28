Погодные приметы на 28 февраля: зима начинает отступать
По сегодняшней погоде можно понять, каким будет сентябрь.
По сегодняшней погоде можно понять, каким будет сентябрь.
28 февраля православная церковь почитает память апостола Онисима. Считается, что в этот день зима теряет свою силу и перестает бороться с весной.
Наши предки верили, что погода, стоящая в этот день, будет и в сентябре. А восточный ветер предвещает песчаные бури летом.
Если на небе луна яркая или полная, то ближайшие дни будут холодными, а алый закат предвещает метель.
Екатерина Гура