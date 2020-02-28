В Антарктиде появился новый остров
На западном побережье Антарктиды обнаружен новый остров. Ученые заявили, что находка стала возможной
На западном побережье Антарктиды обнаружен новый остров. Ученые заявили, что находка стала возможной
Не обозначенный на картах остров был обнаружен научной экспедицией в начале месяца. Небольшой кусок земли просматривается из космоса, однако до обнаружения он был скрыт состоящей из снега и льда шапкой. Специалисты заметили, что его появление стало возможным
По словам гляциолога из Университета Вирджинии Лорен Симкинс, в этом регионе высока вероятность увеличения нагрузки на сохранившийся ледяной покров и появление новых островков земли. Ученый подчеркивает, что изучение найденного острова является приоритетом для научной экспедиции и поможет узнать много нового о покрытом снегом и льдом регионе.
В конце февраля ученые зафиксировали таяние четверти снежного покрова на антарктическом острове Игл. С 6 по 11 февраля, по подсчетам специалистов, снежный покров подтаял на 10 сантиметров в глубину, подобного ранее не наблюдалось. Таяние снега и льда объяснили аномально высокой температурой.
Ранее Гидрометцентр связал нетипичную зиму в России и движение теплых воздушных масс из Атлантики. Руководитель учреждения Роман Вильфанд уточнил, что в этом году воздушные массы добрались не только до Европы и Ямала, но и до Якутии и Хабаровского края. Вильфанд спрогнозировал появление весны на Европейской части России раньше обычного.