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07:56 (мск), источник: РИА Новости

Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Весенние температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в последний день зимы в России, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Источник: РИА Новости

«В Москве и в близлежащих областях 29-го числа слабый снег еще с утра, под утро в ночь может быть», — сказал Варакин.

Метеоролог уточнил, что температуры будут около нуля, поэтому снег в столичном регионе будет мокрым. Ближе к полудню осадки прекратятся, выглянет солнце.

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«На европейской территории на западе и по Северо-Западному федеральному округу — Ленинградская область, Республика Карелия, Архангельская область — здесь будет под воздействием циклона небольшие осадки, слабо отрицательная температура, поэтому в виде снега», — уточнил Варакин.

Он отметил, что основные осадки 29 числа будут в Коми (с метелью и ветром) и на востоке Архангельской области, а также на всем Беломорье, далее по арктическому побережью до Воркуты.

«Хорошая погода ожидается в Ленинградской области, Новгородской, Псковской и Вологодской области. То есть, улучшение погоды, солнышко, слабо положительные температуры днем», — сказал Варакин.

Между тем на юге России, в центрально-черноземных областях: Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой — будет действовать Южный циклон, который выйдет к Приазовью через Харьковскую и Ростовскую области, то есть, он будет двигаться на северо-восток, в сторону средней Волги, поэтому сначала осадки пройдут на юго-востоке Центрального федерального округа.

«На Дальнем Востоке у нас антициклон, прирост давления, то есть хорошая погода, если говорить в Прибайкалье, Иркутская область, Бурятия, Алтайский край — здесь у нас рост давления, юг Красноярского края, Сибирь — здесь будет выше нормы, понятно, сильных морозов не будет», — сказал Варакин.

Как уточнил метеоролог, в Иркутской области ночью будет до минус 15−20, днем — до минус 5.

«Если брать Екатеринбург, то там сейчас осадки, температура слабо положительная — от плюс 1 до плюс 3», — отметил синоптик.

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