Студентка обнаружила 17 новых планет
Одна из них напоминает размерами Землю.
Одна из них напоминает размерами Землю.
Студентка астрономии Мишель Кунимото из Университета Британской Колумбии, анализируя данные миссии «Кеплер», обнаружила 17 новых планет, в том числе потенциально обитаемый мир размером с Землю.
Результаты исследования Кунимото опубликованы в Astronomical Journal.
Орбитальный телескоп «Кеплер» со сверхчувствительным фотометром был специально предназначен для поиска экзопланет, подобных Земле. Он был запущен в космос в марте 2009 года и продолжал работу до 15 ноября 2018 года.
Сопоставляя данные, полученные за первые 4 года работы «Кеплера», Кунимото открыла планету KIC-7340288 b в обитаемой зоне звезды. Она в полтора раза больше Земли, то есть достаточно мала, чтобы считаться скалистой, а не газообразной. Год на ней длится 142 с половиной дня. Орбита планеты немного больше, чем орбита Меркурия.
KIC-7340288 b находится на расстоянии около тысячи световых лет. На данный момент благодаря «Кеплеру» обнаружено всего 15 подобных планет.
Среди других обнаруженных планет есть и совсем небольшая. Ее размер составляет всего две трети от размера Земли. Это одна из самых маленьких планет, обнаруженных с помощью «Кеплера».
Анна Лысенко