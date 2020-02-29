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11:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Студентка обнаружила 17 новых планет

Одна из них напоминает размерами Землю.

Источник: NASA

Студентка астрономии Мишель Кунимото из Университета Британской Колумбии, анализируя данные миссии «Кеплер», обнаружила 17 новых планет, в том числе потенциально обитаемый мир размером с Землю.

Результаты исследования Кунимото опубликованы в Astronomical Journal.

Орбитальный телескоп «Кеплер» со сверхчувствительным фотометром был специально предназначен для поиска экзопланет, подобных Земле. Он был запущен в космос в марте 2009 года и продолжал работу до 15 ноября 2018 года.

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Сопоставляя данные, полученные за первые 4 года работы «Кеплера», Кунимото открыла планету KIC-7340288 b в обитаемой зоне звезды. Она в полтора раза больше Земли, то есть достаточно мала, чтобы считаться скалистой, а не газообразной. Год на ней длится 142 с половиной дня. Орбита планеты немного больше, чем орбита Меркурия.

KIC-7340288 b находится на расстоянии около тысячи световых лет. На данный момент благодаря «Кеплеру» обнаружено всего 15 подобных планет.

Среди других обнаруженных планет есть и совсем небольшая. Ее размер составляет всего две трети от размера Земли. Это одна из самых маленьких планет, обнаруженных с помощью «Кеплера».

Анна Лысенко

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12:50 (мск)© Ньюстюб
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