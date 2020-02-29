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17:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Бельгию засыпало снегом (фото)

После аномально теплого января и февраля в Западную Европу все же пришла зима.

В самом конце зимы в Бельгию пришли аномальные снегопады. Жители страны массово делятся фотографиями в соцсетях.

«Месяцы без снега и даже без морозов. Просто много дождя, ветра и очень мягких температур, — пишет пейзажный фотограф Гейс де Рейке. — И что же, я не сделал за зиму ни одного фото? Сделал! 27 и 28 февраля в Бельгии выпало много снега».

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Ранее в Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в марте. Средняя температура в начале месяца будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске.

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Анна Лысенко

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