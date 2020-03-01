Погодные приметы на 1 марта: какой будет весна
Первый день весны в этом году совпадает с Прощеным воскресеньем — последним днем перед Великим постом. Сегодня провожают Масленицу и просят друг у друга прощения за причиненные обиды.
Первый день весны в этом году совпадает с Прощеным воскресеньем — последним днем перед Великим постом. Сегодня провожают Масленицу и просят друг у друга прощения за причиненные обиды.
В народе подметили: если 1 марта тепло и светит солнце, то и вся весна будет такой. Если же идет снег, значит, стоит ждать хорошего урожая. Теплый ветер или густой туман — к ненастному лету.
Если бросить на снег ветку и она провалится, то скоро будет тепло. Если будет лежать на поверхности, значит, холода еще задержатся.
Вороны и зяблики громко кричат — к похолоданию. Плещется вода на льду водоема — жди теплых дней. Паводок в первый же день весны — к нашествию насекомых и грызунов.