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10:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 1 марта: какой будет весна

Первый день весны в этом году совпадает с Прощеным воскресеньем — последним днем перед Великим постом. Сегодня провожают Масленицу и просят друг у друга прощения за причиненные обиды.

Источник: AP 2020

В народе подметили: если 1 марта тепло и светит солнце, то и вся весна будет такой. Если же идет снег, значит, стоит ждать хорошего урожая. Теплый ветер или густой туман — к ненастному лету.

Если бросить на снег ветку и она провалится, то скоро будет тепло. Если будет лежать на поверхности, значит, холода еще задержатся.

Вороны и зяблики громко кричат — к похолоданию. Плещется вода на льду водоема — жди теплых дней. Паводок в первый же день весны — к нашествию насекомых и грызунов.

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