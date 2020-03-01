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11:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Загребом взорвался крупный метеор (видео)

Его было видно даже при свете дня.

Над столицей Хорватии пролетел крупный метеор. Очевидцы массово делятся видео, на котором огненный шар хорошо видно в дневном небе.

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Жители Загреба слышали громкий взрыв и видели в небе вспышку. В нескольких местах в это время из-за ударной волны тряслись окна.

Сейсмографы зафиксировали взрыв как небольшое землетрясение. В Хорватском астрономическом союзе (CAU) подтвердили, что это был болид — очень яркий метеор.

Болид заметили также в северной Италии, Словении и Австрии. По данным CAU, метеор взорвался на высоте около 30 км над землей. Астрономы допускают, что какие-то части «небесного камня» могли пережить вход в атмосферу и упасть на Землю.

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Анна Лысенко

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