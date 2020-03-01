Над Загребом взорвался крупный метеор (видео)
Его было видно даже при свете дня.
Его было видно даже при свете дня.
Над столицей Хорватии пролетел крупный метеор. Очевидцы массово делятся видео, на котором огненный шар хорошо видно в дневном небе.
Сейсмографы зафиксировали взрыв как небольшое землетрясение. В Хорватском астрономическом союзе (CAU) подтвердили, что это был болид — очень яркий метеор.
Болид заметили также в северной Италии, Словении и Австрии. По данным CAU, метеор взорвался на высоте около 30 км над землей. Астрономы допускают, что
Анна Лысенко