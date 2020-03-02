Дома на севере США полностью покрылись льдом (фото)
Зимняя сказка превратилась в настоящий кошмар для местных жителей.
Зимняя сказка превратилась в настоящий кошмар для местных жителей.
После сильного шторма на острове Эри в США многие дома у воды оказались покрыты льдом. Американцы делятся фото и видео из «царства Снежной королевы» в соцсетях.
По словам местных жителей, зимой и ранней весной в окрестностях Эри можно увидеть оледенения. Но это одно из худших на их памяти.
Шторм, обрушивший большие волны на берег, длился двое суток. Последующее понижение температуры создало на берегу слой льда толщиной до 90 см.
В оледеневших домах «темно и жутко». Американцы опасаются ущерба для жилищ и коммуникаций.
Анна Лысенко