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12:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дома на севере США полностью покрылись льдом (фото)

Зимняя сказка превратилась в настоящий кошмар для местных жителей.

После сильного шторма на острове Эри в США многие дома у воды оказались покрыты льдом. Американцы делятся фото и видео из «царства Снежной королевы» в соцсетях.

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По словам местных жителей, зимой и ранней весной в окрестностях Эри можно увидеть оледенения. Но это одно из худших на их памяти.

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Шторм, обрушивший большие волны на берег, длился двое суток. Последующее понижение температуры создало на берегу слой льда толщиной до 90 см.

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В оледеневших домах «темно и жутко». Американцы опасаются ущерба для жилищ и коммуникаций.

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Анна Лысенко

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