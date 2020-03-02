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13:42 (мск), источник: Российская газета

Вильфанд назвал очаги мартовского аномального тепла

В начале марта положительная погодная аномалия наблюдается практически по всей стране, рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: NASTER/СС0

Но, по словам синоптика, все-таки можно выделить несколько очагов наиболее положительных аномалий по отношению к температурной норме конкретного региона. Прежде всего — это весь Центральный округ и все нечерноземные области. А это довольно обширная территория — и север с Мурманской, Вологодской и Архангельской областями, и северо-запад с Ленинградской областью, и все прилегающие к столичному региону области, и север Поволжья с Кировской и Нижегородской областями.

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На юге Западной Сибири будет еще один очаг тепла. «Там по отношению у своим нормам тоже ожидается серьезная аномалия», — уточнил синоптик. Речь идет об Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Пока там минусовые температуры и лежит снег, но все равно теплее обычного.

А на юге европейской территории вообще практически лето. В Краснодаре начиная со вторника до плюс 20 градусов. На Черноморском побережье — плюс 15−19 градусов. И много солнца. В Крыму было много неблагоприятной погоды, но сейчас ситуация выправляется. На этой неделе ожидается много солнца, днем 15−18 градусов. «Это так называемые весенние окна тепла, или ранние мартовские окна, когда нет осадков. Для сельского хозяйства они очень важны — начинается сев ранних яровых культур. Чем зерно раньше окажется в земле, тем лучше потом будет урожай», — добавил Вильфанд.

Избыток осадков в марте может быть на севере европейской территории страны: в Карелии, Мурманской, Архангельской областях, в Коми. На азиатской территории много осадков может быть на юге Урала, в Красноярском крае. Дефицит осадков на юге Иркутской области, в Бурятии, на юге России.

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