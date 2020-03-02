Вильфанд назвал очаги мартовского аномального тепла
В начале марта положительная погодная аномалия наблюдается практически по всей стране, рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В начале марта положительная погодная аномалия наблюдается практически по всей стране, рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Но, по словам синоптика,
На юге Западной Сибири будет еще один очаг тепла. «Там по отношению у своим нормам тоже ожидается серьезная аномалия», — уточнил синоптик. Речь идет об Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Пока там минусовые температуры и лежит снег, но все равно теплее обычного.
А на юге европейской территории вообще практически лето. В Краснодаре начиная со вторника до плюс 20 градусов. На Черноморском побережье — плюс 15−19 градусов. И много солнца. В Крыму было много неблагоприятной погоды, но сейчас ситуация выправляется. На этой неделе ожидается много солнца, днем 15−18 градусов. «Это так называемые весенние окна тепла, или ранние мартовские окна, когда нет осадков. Для сельского хозяйства они очень важны — начинается сев ранних яровых культур. Чем зерно раньше окажется в земле, тем лучше потом будет урожай», — добавил Вильфанд.
Избыток осадков в марте может быть на севере европейской территории страны: в Карелии, Мурманской, Архангельской областях, в Коми. На азиатской территории много осадков может быть на юге Урала, в Красноярском крае. Дефицит осадков на юге Иркутской области, в Бурятии, на юге России.