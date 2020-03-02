«Хаббл» показал «ажурную» галактику
Один из самых красивых космических снимков года.
Один из самых красивых космических снимков года.
Космический телескоп «Хаббл» сделал снимок спиральной галактики с перемычкой NGC 3887 в созвездии Чаша на расстоянии 60 миллионов световых лет от Земли.
Перемычка из ярких звезд выходит из центра и пересекает галактику посередине. Спиральные ветви NGC 3887 начинаются на концах перемычки. Темные и светлые участки рукавов напоминают ажурное кружево.
В рукавах содержится значительная часть пыли, газа и множество звёздных скоплений. Вещество в них вращается вокруг центра галактики под действием гравитации.
Анна Лысенко