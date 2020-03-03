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14:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам пообещали «настоящее лето» вместо весны

В России в начале марта установится теплая, нехарактерная для начала весны погода. В некоторых регионах страны воздух прогреется до плюс 22−24 градусов, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

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Источник: Reuters

«Это уже даже не весна, а настоящее лето», — отметил он. Так, с 4 марта аномальное тепло ожидается в Воронежской, Курской и Липецкой областях — до плюс 15−18 градусов. В Крыму и Краснодарском крае потеплеет до плюс 22 градусов, в Адыгее — до плюс 24.

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В Москве и Московской области температурный фон на протяжении недели будет характерен скорее для конца апреля, чем для начала марта. В четверг, 5 марта, возможно потепление до плюс 13 градусов, затем температура будет колебаться в районе плюс 5 — плюс 10 градусов. Осадков не ожидается, однако облачность к выходным уплотнится.

«Яркого солнца на 8 марта ждать не стоит, но температура будет положительной», — сказал Вильфанд. По его словам, могут быть побиты температурные рекорды за все 140 лет инструментальных наблюдений.

«Погода совершенно необыкновенная. С каждым днем будет повышение температуры, связано это с очень теплым воздухом, который поступает из Африки и с Ближнего Востока», — подчеркнул синоптик.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин говорил, что в Москве и области, арктической зоне Урала и Западной Сибири температура воздуха в марте будет выше климатической нормы на 4−12 градусов в зависимости от региона.

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