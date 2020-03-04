Аллергиков предупредили о раннем цветении растений
Людям, страдающим сезонной аллергией на растения, наступившей весной придется нелегко.
Людям, страдающим сезонной аллергией на растения, наступившей весной придется нелегко.
Например, береза, которая обычно цветет в конце апреля — начале мая, в этом году
Еще в середине февраля начали цвести ольха и лесной орех, хотя обычно это происходит в конце марта — начале апреля.
Методы лечения аллергии, вызванной ранним цветением, ничем не отличаются от обычной терапии, напомнил