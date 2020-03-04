Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Перепись населения — 2020 пройдет с применением цифровых технологий Всероссийская перепись населения впервые пройдет с использованием интернета
Фоторепортажи
16Блокпосты и пустые магазины
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
09:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 марта: наблюдаем за птицами

Снежные сугробы также расскажут, когда ждать потепления.

Источник: CC0/LJ-

4 марта православная церковь чтит память апостолов Архиппа и Филимона, а также равноапостольной мученицы Апфии.

С этим днем связано несколько народных примет, по которым наши предки могли предсказать погоду.

Так, если 4 марта на улице лежат большие снежные сугробы, то весна придет нескоро. Красная луна — к теплой погоде.

Потепление также можно ждать, если в небе много чаек. А вот если на дорогах много ворон и галок, то ближайшие дни будут пасмурными.

Екатерина Гура

Погода в вашем регионе

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Горячие темы на Авто
Нужно ли отдавать "всё" народу? 183
Выбор резины. Итог. 135
Кто в звездах понимает? 86
Кто водит БМВ и Мерседес 72
Кино
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение» Звезды прокомментировали выбор «Первого канала»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
«Северный поток-2» Россию больше не волнует
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Кому вернут советские вклады? Долгожданный сюрприз
Ультиматум Турции вызвал гневный ответ Кремля
Леди
Алсу раскритиковали за мини-платье с одним рукавом Певица удивила фанатов.
Новости партнеров
Эксперт рассказал, что реально ждет россиян после обновления законов
Эксперты расследуют вбросы о коронавирусе в Москве
Что ждет Россию после ухода Президента
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»