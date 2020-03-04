Погодные приметы на 4 марта: наблюдаем за птицами
Снежные сугробы также расскажут, когда ждать потепления.
Снежные сугробы также расскажут, когда ждать потепления.
4 марта православная церковь чтит память апостолов Архиппа и Филимона, а также равноапостольной мученицы Апфии.
С этим днем связано несколько народных примет, по которым наши предки могли предсказать погоду.
Потепление также можно ждать, если в небе много чаек. А вот если на дорогах много ворон и галок, то ближайшие дни будут пасмурными.
Екатерина Гура