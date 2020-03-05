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17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Побит новый мировой температурный рекорд

Климатологи заявили, что прошедший месяц стал самым теплым февралем за все годы наблюдения на глобальном и региональном уровне.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 46% 766 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Skitterphoto/СС0

Об этом сообщается на сайте Climate Change Service.

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Озвучены два сценария глобального потепления

По словам специалистов, температуры были выше среднего на обширной территории, которая охватывает большую часть Европы, Сибири и Центральной Азии, а также над Западной Антарктидой. Прошедшая зима (с декабря 2019 года по февраль 2020 года) была самой теплой за всю историю Европы. Средняя температура здесь была почти на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в предыдущую самую теплую зиму 2015−2016 года.

Ранее сообщалось, что ученые в Антарктиде зафиксировали новый рекорд температуры в 20,75 градуса Цельсия. Этот показатель впервые преодолел 20-градусный барьер на континенте за всю историю наблюдений.

Кроме того, международная группа климатологов объявила, что в 2019 году Мировой океан нагрелся до рекордных значений за всю историю наблюдений, побив новый температурный рекорд. Это указывает на то, что средняя температура Земли повышается быстрыми темпами, что может привести к катастрофическим последствиям для климата планеты.

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