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11:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 6 марта: встречаем весну

По народным приметам можно сделать прогноз на ближайшие три месяца.

Источник: CC0/JillWellington

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Тимофея. В народе эту дату называли Тимофей-весновей и по приметам сегодняшнего дня судили о том, какой будет весна.

Если в этот день тепло, значит, и все последующие три месяца будут теплыми.

Кроме того, стоит обратить внимание на деревья. Если вокруг них начал таять снег, то надо присмотреться к его краям. Если они крутые и острые — весна будет холодной и дождливой, пологие — скоро будет тепло.

Кстати, считалось, что если весна ранняя, то и осень рано наступит.

Дует восточный ветер — весна наступит очень скоро и будет короткой. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный — холода.

Метели и снегопады 6 марта не несут морозов — считается, что после них очень быстро придет тепло. Высокие сугробы тоже говорят о потеплении.

Екатерина Гура

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