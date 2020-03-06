Погодные приметы на 6 марта: встречаем весну
По народным приметам можно сделать прогноз на ближайшие три месяца.
По народным приметам можно сделать прогноз на ближайшие три месяца.
Православная церковь в этот день чтит память преподобного Тимофея. В народе эту дату называли
Если в этот день тепло, значит, и все последующие три месяца будут теплыми.
Кстати, считалось, что если весна ранняя, то и осень рано наступит.
Дует восточный ветер — весна наступит очень скоро и будет короткой. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный — холода.
Метели и снегопады 6 марта не несут морозов — считается, что после них очень быстро придет тепло. Высокие сугробы тоже говорят о потеплении.
Екатерина Гура