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18:02 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики пообещали россиянам новые температурные рекорды

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На предстоящих выходных в нескольких российских регионах будут побиты температурные рекорды. С таким прогнозом выступили синоптики из центра «Фобос».

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Источник: РИА Новости

«В праздничные дни теплый воздух из Южной Европы продолжит поступать на Русскую равнину. Обновятся давние температурные рекорды, на Юге установится по-настоящему летняя погода», — сообщили специалисты.

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Синоптики пообещали москвичам до 11 градусов тепла на праздники. Погода будет облачной — также возможен небольшой дождь. Петербургу следует готовиться к «неустойчивым прояснениям» и небольшим осадкам.

«На Русском Севере граница между весной и зимой пройдет по Полярному кругу: севернее — небольшой мороз и снегопады, южнее — снег с дождем и оттепели», — сообщается на сайте.

Так, в Мурманске и Нарьян-Маре ожидается до пяти градусов мороза, в Архангельске до семи, а в Сыктывкаре и Вологде от нуля до пяти градусов выше нуля.

Жителям Черноземья метеорологи пообещали до 16 градусов тепла — такая температура будет в Воронеже, Курске и Белгороде. Поволжью следует ждать солнечную и теплую погоду: в Нижнем Новгороде столбик термометра поднимется до восьми-десяти градусов, в Саранске и Ульяновске будет до 10−12 градусов тепла, в Астрахани в понедельник — до 14.

На Юге, в антициклоне, будет солнечно и тепло по-летнему.
Центр «Фобос»

Так, в Ростове, Краснодаре и Ялте температура поднимется до 20−24 градусов выше нуля.

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Урал окажется на южной периферии циклонов, поэтому здесь далеко не везде будут осадки. Однако жителям Челябинска и Тюмени следует готовиться к снегу с дождем и 2−5 градусам тепла. В Екатеринбурге температура будет около нулевых значений, осадки же будут незначительными.

В то же время потепление в Сибири не позволит столбику термометра подняться выше нуля: в воскресенье и понедельник в Омске следует ждать от нуля до пяти градусов мороза, в Новосибирске и Красноярске — от трех до пяти.

«Погоду в Западной Сибири будут определять циклонические вихри, которые принесут потепление, сильный ветер и непродолжительные снегопады», — сообщают специалисты.

На Дальнем Востоке синоптики спрогнозировали изменчивую погоду с небольшими осадками. Во Владивостоке температура будет около нуля, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре воздух прогреется днем до пяти градусов тепла.

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