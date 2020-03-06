Синоптики пообещали россиянам новые температурные рекорды
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На предстоящих выходных в нескольких российских регионах будут побиты температурные рекорды. С таким прогнозом выступили синоптики из центра «Фобос».
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На предстоящих выходных в нескольких российских регионах будут побиты температурные рекорды. С таким прогнозом выступили синоптики из центра «Фобос».
«В праздничные дни теплый воздух из Южной Европы продолжит поступать на Русскую равнину. Обновятся давние температурные рекорды, на Юге установится
Синоптики пообещали москвичам до 11 градусов тепла на праздники. Погода будет облачной — также возможен небольшой дождь. Петербургу следует готовиться к «неустойчивым прояснениям» и небольшим осадкам.
«На Русском Севере граница между весной и зимой пройдет по Полярному кругу: севернее — небольшой мороз и снегопады, южнее — снег с дождем и оттепели», — сообщается на сайте.
Так, в Мурманске и
Жителям Черноземья метеорологи пообещали до 16 градусов тепла — такая температура будет в Воронеже, Курске и Белгороде. Поволжью следует ждать солнечную и теплую погоду: в Нижнем Новгороде столбик термометра поднимется до
На Юге, в антициклоне, будет солнечно и тепло
по-летнему.
Так, в Ростове, Краснодаре и Ялте температура поднимется до 20−24 градусов выше нуля.
Урал окажется на южной периферии циклонов, поэтому здесь далеко не везде будут осадки. Однако жителям Челябинска и Тюмени следует готовиться к снегу с дождем и 2−5 градусам тепла. В Екатеринбурге температура будет около нулевых значений, осадки же будут незначительными.
В то же время потепление в Сибири не позволит столбику термометра подняться выше нуля: в воскресенье и понедельник в Омске следует ждать от нуля до пяти градусов мороза, в Новосибирске и Красноярске — от трех до пяти.
«Погоду в Западной Сибири будут определять циклонические вихри, которые принесут потепление, сильный ветер и непродолжительные снегопады», — сообщают специалисты.
На Дальнем Востоке синоптики спрогнозировали изменчивую погоду с небольшими осадками. Во Владивостоке температура будет около нуля, в Хабаровске и