Ученый рассказал о стремительном изменении климата в России

Сильнее всего от климатических изменений пострадает Сибирь, менее всего перемены будут заметны в южных регионах России.
По словам ученого, российский климат станет таким, как в Северной Европе, где господствуют североатлантические воздушные массы — в Нидерландах и Германии.
«Это мы и будем наблюдать — плюсовые температуры зимой, редкие скачки в отрицательную сторону, снег как аномалия», — цитирует Семенова 7 марта «Лента.ру».
Специалист указал, что значительно теплеть будет в Сибири, жители региона могут этого даже не заметить. Например, если в Якутии было минус 40, станет минус 32, что весьма значительно.
Менее заметны изменения климата будут на юге России: чем ближе к экватору, тем менее выражен эффект потепления.
В феврале директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал «Известиям», что из-за аномально теплой зимы 2020 году в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы.
Кроме того, специалисты Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова предупредили, что климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете.