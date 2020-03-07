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05:35 (мск), источник: Известия

Ученый рассказал о стремительном изменении климата в России

Климат меняется, и Россию уже через 30 лет могут ждать такие же теплые и бесснежные зимы, как в 2020 году, рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

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Источник: Известия

Сильнее всего от климатических изменений пострадает Сибирь, менее всего перемены будут заметны в южных регионах России.

По словам ученого, российский климат станет таким, как в Северной Европе, где господствуют североатлантические воздушные массы — в Нидерландах и Германии.
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«Это мы и будем наблюдать — плюсовые температуры зимой, редкие скачки в отрицательную сторону, снег как аномалия», — цитирует Семенова 7 марта «Лента.ру».

Специалист указал, что значительно теплеть будет в Сибири, жители региона могут этого даже не заметить. Например, если в Якутии было минус 40, станет минус 32, что весьма значительно.

Менее заметны изменения климата будут на юге России: чем ближе к экватору, тем менее выражен эффект потепления.

В феврале директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал «Известиям», что из-за аномально теплой зимы 2020 году в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы.

Кроме того, специалисты Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова предупредили, что климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете.

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