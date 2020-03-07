Погодные приметы на 7 марта: ждем потепления
О погоде на ближайшие дни расскажет поведение птиц.
О погоде на ближайшие дни расскажет поведение птиц.
7 марта в народе — Маврикия. По приметам в этот день определяли, когда наступит
Считалось, что если первые птицы уже прилетели, то будет тепло. Жаворонки поют и голуби воркуют — к потеплению. Грачи играют — к хорошей погоде. Пригрело солнце — к щедрому на зелень и траву году.
А вот вьюга на Маврикия говорит о том, что весна затянется. Туман — к дождливому лету.