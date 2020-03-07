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09:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 марта: ждем потепления

О погоде на ближайшие дни расскажет поведение птиц.

Источник: AP 2020

7 марта в народе — Маврикия. По приметам в этот день определяли, когда наступит по-настоящему теплая погода.

Считалось, что если первые птицы уже прилетели, то будет тепло. Жаворонки поют и голуби воркуют — к потеплению. Грачи играют — к хорошей погоде. Пригрело солнце — к щедрому на зелень и траву году.

А вот вьюга на Маврикия говорит о том, что весна затянется. Туман — к дождливому лету.

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