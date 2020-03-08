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10:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 8 марта: наблюдаем за птицами

В народе в начале марта наблюдали за птицами, ведь по их поведению можно понять, какая погода наступит в ближайшие дни.

Источник: AP 2020

Птицы спрятались под крышами — к похолоданию и снегопаду. Сороки улетели в лес, а воробьи вьют гнезда и суетятся — скоро установится тепло и холода больше не придут. Много перелетных птиц прилетело — к хорошему лету и урожаю.

Кричит зяблик — к заморозкам. Неугомонно стучит дятел — холода затянутся. Синицы громко поют — к теплу.

Густой туман 8 марта говорит о том, что лето будет ненастным. Быстрые и высокие облака предвещают хорошую погоду.

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