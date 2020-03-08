Погодные приметы на 8 марта: наблюдаем за птицами
В народе в начале марта наблюдали за птицами, ведь по их поведению можно понять, какая погода наступит в ближайшие дни.
В народе в начале марта наблюдали за птицами, ведь по их поведению можно понять, какая погода наступит в ближайшие дни.
Птицы спрятались под крышами — к похолоданию и снегопаду. Сороки улетели в лес, а воробьи вьют гнезда и суетятся — скоро установится тепло и холода больше не придут. Много перелетных птиц прилетело — к хорошему лету и урожаю.
Кричит зяблик — к заморозкам. Неугомонно стучит дятел — холода затянутся. Синицы громко поют — к теплу.
Густой туман 8 марта говорит о том, что лето будет ненастным. Быстрые и высокие облака предвещают хорошую погоду.