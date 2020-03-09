Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В России официально трудоустроили кота Рыжего кота Степана официально трудоустроили в Городенскую сельскую библиотеку
Фоторепортажи
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
09:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 9 марта: каким будет апрель

9 марта в народном календаре — Иванов день. В это время прилетают жаворонки и аисты. В садах и парках развешивают скворечники.

Источник: Reuters

Птицы могут подсказать, какой будет погода. Если дятел много стучит — холода задержатся. Синица поет — к теплу.

Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне — лето будет прохладным. Прилетело много перелетных птиц — к хорошему лету и богатому урожаю.

Рога луны яркие и крутые — к морозу. Если снег лежит на крышах, то и на Пасху будет холодно. Бесснежное начало марта — апрель будет теплым.

Анна Лысенко

Погода в вашем регионе

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Авто
Hyundai показала обновленную Creta (фото) Корейский кроссовер получил новую решетку радиатора и версию с двухцветной окраской кузова
Кино
Новые модные: 10 молодых актрис, которые нас восхищают Красивые, дерзкие, перспективные и не такие, как все — перед вами самые необычные молодые актрисы современного телевидения, на которых стоит обратить внимание
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Имя для девочки 234
Поездка в Лондон 174
Обидеться или послать. Как бы вы поступили 169
Модные показы в мире 169
Леди
Меган Маркл в белом тотал-луке встретилась с театральной труппой Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»