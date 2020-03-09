Погодные приметы на 9 марта: каким будет апрель
9 марта в народном календаре — Иванов день. В это время прилетают жаворонки и аисты. В садах и парках развешивают скворечники.
9 марта в народном календаре — Иванов день. В это время прилетают жаворонки и аисты. В садах и парках развешивают скворечники.
Птицы могут подсказать, какой будет погода. Если дятел много стучит — холода задержатся. Синица поет — к теплу.
Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне — лето будет прохладным. Прилетело много перелетных птиц — к хорошему лету и богатому урожаю.
Рога луны яркие и крутые — к морозу. Если снег лежит на крышах, то и на Пасху будет холодно. Бесснежное начало марта — апрель будет теплым.
Анна Лысенко