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13:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, что Бетельгейзе не умирает

Звезда просто «чихнула».

Источник: ESA
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Беспрецедентное падение яркости красного сверхгиганта Бетельгейзе — вовсе не признак надвигающейся смерти звезды. Она потускнела из-за огромного облака космической пыли, которое заслонило ее свет, утверждают ученые в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal Letters.

Звезда в созвездии Ориона на расстоянии около 600−700 световых лет от Земли начала стремительно тускнеть в конце 2019 года. К середине февраля ее яркость составляла всего 36% от нормы.

Астрономы предположили, что звезда находится на заключительном этапе своей эволюции. Они стали ждать смерти Бетельгейзе в виде сверхновой и даже смоделировали, как это будет выглядеть. Такую вспышку было бы заметно на Земле невооруженным глазом даже при дневном свете.

Теперь красный сверхгигант возвращается к нормальным уровням яркости. Астрономы изучили температуру звезды, чтобы понять, что стало причиной ее потускнения.

Оказалось, что звезда просто выпустила большое облако пыли, которое ненадолго заслонило исходящий от нее свет. Это довольно типичное явление для очень старых звезд, которые в конце своей эволюции сбрасывают слои оболочки.

«Это нормальная часть их жизненного цикла», — говорит астроном Эмили Левеск из Вашингтонского университета.

Бетельгейзе все же движется к концу своей жизни, однако вспышка сверхновой произойдет не так быстро, как предполагали ученые. Звезда просуществует еще несколько десятков тысяч лет.

Анна Лысенко

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