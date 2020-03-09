Ученые узнали, что Бетельгейзе не умирает
Звезда просто «чихнула».
Звезда просто «чихнула».
Беспрецедентное падение яркости красного сверхгиганта Бетельгейзе — вовсе не признак надвигающейся смерти звезды. Она потускнела
Звезда в созвездии Ориона на расстоянии около 600−700 световых лет от Земли начала стремительно тускнеть в конце 2019 года. К середине февраля ее яркость составляла всего 36% от нормы.
Астрономы предположили, что звезда находится на заключительном этапе своей эволюции. Они стали ждать смерти Бетельгейзе в виде сверхновой и даже смоделировали, как это будет выглядеть. Такую вспышку было бы заметно на Земле невооруженным глазом даже при дневном свете.
Теперь красный сверхгигант возвращается к нормальным уровням яркости. Астрономы изучили температуру звезды, чтобы понять, что стало причиной ее потускнения.
«Это нормальная часть их жизненного цикла», — говорит астроном Эмили Левеск из Вашингтонского университета.
Бетельгейзе все же движется к концу своей жизни, однако вспышка сверхновой произойдет не так быстро, как предполагали ученые. Звезда просуществует еще несколько десятков тысяч лет.
Анна Лысенко