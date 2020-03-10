В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В первой половине короткой рабочей недели погоду в центральных областях будут определять циклоны с теплым воздухом.
В первой половине короткой рабочей недели погоду в центральных областях будут определять циклоны с теплым воздухом.
Поэтому аномальное тепло распространится над центром, Поволжьем и югом европейской территории, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7−12 градусов, а дальше температура начнет понижаться. 11 марта днем 6−11 выше нуля, 12 марта плюс 4−9 градусов, 13 марта такая же погода. А 14 марта ночью возможны слабые заморозки. Днем плюс 2−7 градусов.
В Москве в ближайшие двое суток днем плюс 8−10 и дождливо. 12 марта днем плюс 6−8 градусов, возможен дождь. 13 марта днем плюс 4−9. 14 марта ночью до минус 2, днем плюс 2−7 градусов. А вот 15 марта ночью минус 1−6, днем не выше плюс 4 градусов. Ночью может пройти небольшой снег.
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На юге европейской территории зато очень тепло — до плюс 25 градусов. На юге Ростовской области плюс 22 градуса. В Краснодарском крае до плюс 24 градусов, также, как и на черноморском побережье. Это уже совсем летняя погода. В Крыму 13−18 тепла, но ветрено.
А на севере будет идти снег, мокрый снег, метель. 10 марта в Мурманской области мокрый снег, на дорогах сильная гололедица и очень ветрено. В Ненецком округе мокрый снег, метель, гололед.