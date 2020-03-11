Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами
Фоторепортажи
38Подведены итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
12:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Атлантика превратилась в цветущий «сад» фитопланктона

Получены снимки из космоса.

Источник: NASA

С приходом весны фитопланктон стал получать больше солнечного света и питательных веществ, что сразу сказалось на состоянии Атлантики в Северном полушарии.

Научно-исследовательский спутник Aqua показал, как эти крошечные организмы вызвали цветение воды от полуострова Делмарва в США до Новой Шотландии.

Источник: NASA

На снимках хорошо видны бирюзовые и зеленые завихрения в воде. Эти зоны богаты хлорофиллом, так как фитопланктон фотосинтезирует, превращая углекислый газ, солнечный свет и питательные вещества в кислород и «пищу» для множества обитателей океана.

Анна Лысенко

Погода в вашем регионе

Читайте также
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
В России появился складной смартфон за бешеные деньги Лучший вариант, если хотите выделиться.
Авто
Нефть подешевела. Что будет с ценами на бензин? Мы поговорили с экспертами и выяснили, как резкое падение цен на нефть отразится на стоимости топлива на российских автозаправках
Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» Актриса рассказала о громком предстоящем проекте Эвер
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Вселенная индейцев 301
Муж практически не общается с дочкой. 168
Вопрос к тем, кто хорошо английским владеет, ну или любым другим языком 132
Толстушки 101
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Новости партнеров
Конституция предпишет государству взять на себя функции родителей для сирот
На Сергея Лаврова напали в Женеве
В каждом регионе страны уже есть врачи-геронтологи
Как в России развивают альтернативные источники энергии
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»