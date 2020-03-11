Атлантика превратилась в цветущий «сад» фитопланктона
Получены снимки из космоса.
Получены снимки из космоса.
С приходом весны фитопланктон стал получать больше солнечного света и питательных веществ, что сразу сказалось на состоянии Атлантики в Северном полушарии.
На снимках хорошо видны бирюзовые и зеленые завихрения в воде. Эти зоны богаты хлорофиллом, так как фитопланктон фотосинтезирует, превращая углекислый газ, солнечный свет и питательные вещества в кислород и «пищу» для множества обитателей океана.
Анна Лысенко