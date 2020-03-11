Народные приметы на 11 марта: присматриваемся к птицам и туману
И определяем погоду на лето.
И определяем погоду на лето.
11 марта православные христиане почитают память святого Порфирия. Считается, что если в этот день идет дождь, то лето будет теплым и солнечным.
Узнать погоду на лето помогут и другие народные приметы.
Если ночью небо ясное и звездное — лето будет жарким, но с частыми грозами. А если 11 марта выпал снег, то лето будет холодным и сырым.
По некоторым народным приметам можно определить и погоду на ближайшее время. Так, если облака плывут высоко в небе — будет ясно. Южный ветер — к оттепели. Если туман стоит утром, то погода испортится, а если вечером — стоит ждать теплых и ясных дней.
Стоит в этот день присмотреться и к птицам. Если воробьи сбиваются в стаи, то погода будет сухой и солнечной. Тепло также предсказывают активно воркующие голуби.
Екатерина Гура