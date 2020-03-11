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11:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 марта: присматриваемся к птицам и туману

И определяем погоду на лето.

Источник: @lucabravo

11 марта православные христиане почитают память святого Порфирия. Считается, что если в этот день идет дождь, то лето будет теплым и солнечным.

Узнать погоду на лето помогут и другие народные приметы.

К примеру, если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодное, а если на теневой — жаркое.

Если ночью небо ясное и звездное — лето будет жарким, но с частыми грозами. А если 11 марта выпал снег, то лето будет холодным и сырым.

По некоторым народным приметам можно определить и погоду на ближайшее время. Так, если облака плывут высоко в небе — будет ясно. Южный ветер — к оттепели. Если туман стоит утром, то погода испортится, а если вечером — стоит ждать теплых и ясных дней.

Стоит в этот день присмотреться и к птицам. Если воробьи сбиваются в стаи, то погода будет сухой и солнечной. Тепло также предсказывают активно воркующие голуби.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

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