Коралловый риф в Египте может остаться единственным на планете
Он устойчив к изменению температуры.
Он устойчив к изменению температуры.
Коралловый риф в заливе Акаба на севере Красного моря у побережья Египта привлекает дайверов со всего мира. Но он не менее интересен и для ученых. Дело в том, что, пока кораллы в других местах обесцвечиваются
Ученые и волонтеры объединились в «Проект Азрак» и каждый месяц изучают состояние кораллов. Специалисты надеются получить данные, которые в будущем помогут восстановить другие подобные экосистемы на планете.
Однако угрожает кораллам не только потепление, но и многочисленные туристы, которые загрязняют местные воды. Чтобы сохранить риф в первозданном виде,
Екатерина Гура