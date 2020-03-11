Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В России официально трудоустроили кота Рыжего кота Степана официально трудоустроили в Городенскую сельскую библиотеку
Фоторепортажи
38Подведены итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
18:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Коралловый риф в Египте может остаться единственным на планете

Он устойчив к изменению температуры.

Коралловый риф в заливе Акаба на севере Красного моря у побережья Египта привлекает дайверов со всего мира. Но он не менее интересен и для ученых. Дело в том, что, пока кораллы в других местах обесцвечиваются из-за потепления мирового океана, этот риф остается устойчивым к изменениям.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые и волонтеры объединились в «Проект Азрак» и каждый месяц изучают состояние кораллов. Специалисты надеются получить данные, которые в будущем помогут восстановить другие подобные экосистемы на планете.

Однако угрожает кораллам не только потепление, но и многочисленные туристы, которые загрязняют местные воды. Чтобы сохранить риф в первозданном виде, дайвинг-клубы в заливе Акаба начали устраивать ежемесячные субботники, во время которых волонтеры собирают мусор вблизи кораллов.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
Недорогой Huawei с 4 камерами: фото удивляют Может ли недорогой смартфон соперничать с флагманами?
Авто
Нефть подешевела. Что будет с ценами на бензин? Мы поговорили с экспертами и выяснили, как резкое падение цен на нефть отразится на стоимости топлива на российских автозаправках
Кино
Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу Звезда «Великолепного века» дала откровенное интервью
Новости партнеров
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
После отдыха с миллионершей Шаляпину пришлось обойти всех врачей
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Дети
Возлюбленная Тимати выгнала няню новорожденного сына Материнский инстинкт помог ей вовремя исправить ситуацию
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Новости партнеров
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»