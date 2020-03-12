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11:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 12 марта: наблюдаем за осадками

По ним можно узнать погоду на лето.

Источник: @ewitsoe

12 марта православные христиане почитают память святого Прокопия. Наши предки верили, что именно с этого дня зима окончательно уходит, уступая место весне.

Считалось, что если 12 марта идет дождь или снег, то лето будет холодным и ненастным, а если дует южный ветер и на улице капель, то лето будет жарким. По некоторым приметам также можно было судить о том, какая погода ожидается в ближайшие дни. Так, если на деревьях появились почки — в ближайшие дни установится теплая погода. А если звезды на небе мутные — погода ухудшится.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

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