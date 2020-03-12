В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики

Циклон придет в Россию в ночь на 13 марта. В ЦФО и СЗФО он принесет дождь, на севере со снегом, и усиление ветра до 15−20 м/с и до 24 м/с при порывах.
В Москве и Подмосковье в ночь на пятницу ожидается плюс 2−4 градуса и дождь, днем — небольшой дождь и до 5−7 градусов.
В субботу 14 марта циклон уйдет на северо-восток европейской части России, а в его тылу быстро начнет холодать. Днем в ЦФО ожидается дождь и мокрый снег, в середине дня воздух прогреется от 0 до 7 градусов, в Москве обещают плюс 4−6. К вечеру похолодает до умеренного минуса. Синоптики предупреждают о гололедице и призывают быть внимательными на дорогах.
На севере Карелии в субботу ожидается сильный снег и метель. В Ленобласти 14 марта также возможен небольшой снег и метели, ночью будет минус 3−8 градусов, местами до минус 11, днем — от минус 1 до минус 6.
В воскресенье в ЦФО местами пройдет снегопад и возможна метель при ветре до 17 м/с. В округе в ночь на воскресенье ожидается от минус 5 до минус 12 градусов, днем — от нуля до минус 7. В столице в воскресенье синоптики обещают небольшой снег и температуру от минус 3 до плюс 2.