Найдена страна с самым темным небом в мире
Здесь борются против светового загрязнения.
Здесь борются против светового загрязнения.
Остров и одноименное государство Ниуэ в Полинезии объявлено первой в мире «страной темного неба».
Об этом объявила Международная ассоциация темного неба (International
«Звезды и ночное небо имеют огромное значение для ниуэйского образа жизни с точки зрения культуры, окружающей среды и здоровья. Знания о ночном небе, хранимые старейшинами общины, передавались из поколения в поколение», — говорится в заявлении организации.
На Ниуэ живет около 1,6 тысячи человек. Световой смог здесь минимальный, а местные власти принимают усилия для замены обычного уличного освещения на комфортное для людей и животных.
В Ассоциации называют всего около 130 мест во всем мире, где засветка не ухудшает качество жизни людей. Специалисты напоминают, что
В последнее время к световому загрязнению от наземных источников добавилось загрязнение от спутников на околоземной орбите. Последнее, к тому же, мешает проводить исследования астрономам.
Анна Лысенко