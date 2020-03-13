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12:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Найдена страна с самым темным небом в мире

Здесь борются против светового загрязнения.

Остров и одноименное государство Ниуэ в Полинезии объявлено первой в мире «страной темного неба».

Об этом объявила Международная ассоциация темного неба (International Dark-Sky Association) — некоммерческая организация, которая борется против светового загрязнения.

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Ниуэ

«Звезды и ночное небо имеют огромное значение для ниуэйского образа жизни с точки зрения культуры, окружающей среды и здоровья. Знания о ночном небе, хранимые старейшинами общины, передавались из поколения в поколение», — говорится в заявлении организации.

На Ниуэ живет около 1,6 тысячи человек. Световой смог здесь минимальный, а местные власти принимают усилия для замены обычного уличного освещения на комфортное для людей и животных.

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Ниуэ

В Ассоциации называют всего около 130 мест во всем мире, где засветка не ухудшает качество жизни людей. Специалисты напоминают, что из-за светового загрязнения треть человечества никогда не видела Млечный Путь собственными глазами. Засветка нарушает биоритмы людей, опасна для животных и ухудшает качество сна.

В последнее время к световому загрязнению от наземных источников добавилось загрязнение от спутников на околоземной орбите. Последнее, к тому же, мешает проводить исследования астрономам.

Анна Лысенко

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