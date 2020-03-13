Песчаная буря в Саудовской Аравии оказалась нашествием кузнечиков (видео)
Устрашающее зрелище.
Устрашающее зрелище.
Житель Пакистана Хамза Хан снял эпическое видео на одной из дорог в Саудовской Аравии, куда он отправился вместе с друзьями.
Путешествуя на машине, они увидели на своем пути, как им показалось, песчаную бурю. Приблизившись к ней, друзья поняли, что ошибались.
Стена из песка оказалась гигантской стаей кузнечиков. Насекомые кружили в воздухе, покрывали дорогу плотным ковром и сыпались с неба на машину.
Екатерина Гура