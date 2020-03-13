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17:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Песчаная буря в Саудовской Аравии оказалась нашествием кузнечиков (видео)

Устрашающее зрелище.

Житель Пакистана Хамза Хан снял эпическое видео на одной из дорог в Саудовской Аравии, куда он отправился вместе с друзьями.

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Путешествуя на машине, они увидели на своем пути, как им показалось, песчаную бурю. Приблизившись к ней, друзья поняли, что ошибались.

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Стена из песка оказалась гигантской стаей кузнечиков. Насекомые кружили в воздухе, покрывали дорогу плотным ковром и сыпались с неба на машину.

Екатерина Гура

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