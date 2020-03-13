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17:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали масштабы аномальной жары к 2100 году

Цифры более чем в четыре раза превышают нынешний показатель.

Источник: AP 2020

К 2100 году от аномальной жары и влажности будут страдать более 1,2 миллиарда человек ежегодно.

Такой прогноз озвучили озвучил Ратгерский университет в статье, опубликованной в Environmental Research Letters.

Названная цифра более чем в четыре раза превышает нынешний показатель. Она также в 12 раз превышает число, которое было бы актуально для планеты без глобального потепления.

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Для прогноза ученые создали больше 40 климатических моделей с учетом температуры, влажности, скорости ветра, солнечного излучения и других параметров.

Симуляции показали, что при потеплении планеты на 1,5 градуса Цельсия в зоне риска окажутся регионы, в которых сейчас проживает 500 млн человек. При потеплении на 2 градуса аномальная жара охватит территории с населением в 800 млн человек.

При потеплении на 3 градуса цифра составит 1,2 млрд. Ученые предполагают, что этой отметки мир достигнет через 80 лет, если не будут приняты радикальные меры для сдерживания глобального потепления.

В настоящее время климат планеты потеплел на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Анна Лысенко

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