Ученые узнали масштабы аномальной жары к 2100 году
Цифры более чем в четыре раза превышают нынешний показатель.
Цифры более чем в четыре раза превышают нынешний показатель.
К 2100 году от аномальной жары и влажности будут страдать более 1,2 миллиарда человек ежегодно.
Такой прогноз озвучили озвучил Ратгерский университет в статье, опубликованной в Environmental Research Letters.
Названная цифра более чем в четыре раза превышает нынешний показатель. Она также в 12 раз превышает число, которое было бы актуально для планеты без глобального потепления.
Для прогноза ученые создали больше 40 климатических моделей с учетом температуры, влажности, скорости ветра, солнечного излучения и других параметров.
Симуляции показали, что при потеплении планеты на 1,5 градуса Цельсия в зоне риска окажутся регионы, в которых сейчас проживает 500 млн человек. При потеплении на 2 градуса аномальная жара охватит территории с населением в 800 млн человек.
При потеплении на 3 градуса цифра составит 1,2 млрд. Ученые предполагают, что этой отметки мир достигнет через 80 лет, если не будут приняты радикальные меры для сдерживания глобального потепления.
В настоящее время климат планеты потеплел на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Анна Лысенко