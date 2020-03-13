В Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела сакура
В Сочинском национальном парке сообщили, что посетители смогут сделать первые фотографии на фоне расцветающей сакуры 21 марта.
В Сочинском национальном парке сообщили, что посетители смогут сделать первые фотографии на фоне расцветающей сакуры 21 марта.
СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Сакура в сочинском парке «Дендрарий» зацвела почти на месяц раньше
«Для всех посетителей “Дендрария” приятная новость — начался сезон цветения сакуры. Совсем скоро парк превратится в
В парке «Дендрарий» собрана коллекция из семи видов и 22 сортов сакуры.