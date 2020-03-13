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20:28 (мск), источник: ТАСС

В Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела сакура

В Сочинском национальном парке сообщили, что посетители смогут сделать первые фотографии на фоне расцветающей сакуры 21 марта.

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Сакура в сочинском парке «Дендрарий» зацвела почти на месяц раньше из-за теплой погоды. Об этом сообщается на сайте Сочинского национального парка.

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«Для всех посетителей “Дендрария” приятная новость — начался сезон цветения сакуры. Совсем скоро парк превратится в бело-розовую сказку. Обычно пора цветения сакуры приходится на начало апреля, но в связи с теплой погодой первые цветки распустились 10 марта. А ко дню весеннего равноденствия — 21 марта — можно будет сделать первые фотографии на фоне расцветающей сакуры», — говорится в сообщении.

В парке «Дендрарий» собрана коллекция из семи видов и 22 сортов сакуры.

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