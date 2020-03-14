Спасутся не все. Европа может отгородиться от океана двумя мегадамбами
Вы считаете, что «поворот сибирских рек», который обсуждался во времена СССР, был безумной идеей? Ознакомьтесь с проектом, предложенным европейскими учёными.
Вы считаете, что «поворот сибирских рек», который обсуждался во времена СССР, был безумной идеей? Ознакомьтесь с проектом, предложенным европейскими учёными.
Исследователи из Нидерландов и Германии представили проект грандиозного сооружения, которое должно будет защитить страны Старого Света от возможного затопления
АиФ.ru разбирался в вопросе.
Какие страны затопит?
«Невозможно
Уровень Мирового океана растёт. В течение ХХ века он увеличился на 17 см.
Одним из первых уйдёт под воду островное государство Тувалу, расположенное в Тихом океане. За ним последуют другие прибрежные страны, в том числе европейские — Нидерланды, Дания, Великобритания… Уже к концу ХХI века, согласно прогнозам, 600−700 млн человек покинут свои дома и двинутся в глубь континентов. Массовая миграция, голод и недостаток питьевой воды станут реальными мировыми проблемами, на фоне которых нынешняя эпидемия коронавируса — детская шалость.
Что предлагается сделать?
Проект океанологов Шурда Гроскампа (Нидерланды) и Йоакима Кьельссона (Германия) носит название «Североевропейская ограждающая плотина» (Northern European Enclosure Dam). Сокращённо — NEED.
По задумке учёных, необходимо построить две огромных дамбы. Одна соединит север Шотландии с Норвегией, другая —
Все необходимые технологии, чтобы возвести такое сооружение, по мнению авторов, уже существуют. Учёные ссылаются на опыт тех же Нидерландов и Южной Кореи, которые построили у себя самые крупные на сегодня ограждающие плотины.
«Максимальная глубина моря между Францией и Англией не превышает 100 м, — рассуждает Шурд Гроскамп. — А средняя глубина между Шотландией и Норвегией составляет 127 метров. В настоящее время мы умеем строить стационарные платформы на глубинах, превышающих 500 м, так что проект не выглядит неосуществимым».
Ведь остановка европейских рек этим проектом не предусмотрена.
«Поначалу проект NEED может показаться нереалистичным, — пишут авторы, — но наше предварительное исследование показывает, что потенциально он выгоден в финансовом отношении. Также он выгоден по сравнению с другими предлагаемыми решениями — такими, как миграция или инженерная защита прибрежных стран».
При этом Гроскамп и Кьельссон подчёркивают: их проект — это не готовый к реализации план, а своего рода мысленный эксперимент, иллюстрация того, на какие меры придётся пойти человечеству, если проблему глобальных изменений климата не решить в ближайшее время.
Чем это может грозить?
Забота учёных о будущих поколениях европейцев весьма похвальна, но достаточно взглянуть на карту Старого Света, чтобы понять: в то время, как жители Германии, Франции, Дании, Бельгии, Нидерландов и ряда других стран будут защищены от затопления прибрежных земель, гражданам Ирландии, Португалии, Испании, Италии и прочих стран Средиземноморья придётся спасать себя самим. Ведь территории их проживания окажутся вне зоны действия мегапроекта NEED. А значит, уже сейчас можно предсказать всплеск общественного недовольства и массовую миграцию с юга Европы на север.
Авторы проекта сами указывают на его недостатки — правда, не социального, а природного характера. Отгороженный от океана водоём лишится приливов и отливов, поэтому в него не будут поступать новые питательные вещества, необходимые рыбе и другим обитателям моря.
Это кардинально изменит экосистему региона и отразится на рыбодобывающей отрасли.
Наконец, сооружение плотин повлияет на судоходство и морские перевозки: все самые оживлённые торговые порты Европы сейчас находятся в пределах планируемого ограждения. Как быть с ними? Учёные предполагают, что в плотинах можно сделать систему шлюзов. Или построить новые порты снаружи, и оттуда доставлять товары поездами и внутренними судами. Но, очевидно, всё это значительно увеличит стоимость проекта.
Тут уместно вспомнить другой футуристический инженерный проект, предложенный в ХХ веке. Нет, речь не о «повороте сибирских рек», долго обсуждавшемся в СССР и даже после его распада. Речь об идее, высказанной в 1920- е годы немецким архитектором Германом Зёргелем.
Задумав превратить Европу и Африку в один континент, он предложил перегородить дамбами Гибралтарский пролив и Дарданеллы. Установленные на них гидроэлектростанции давали бы дешёвую электроэнергию, уровень Средиземного море понизился бы на 100 метров, освободив для заселения и освоения новые участки суши. Появились бы десятки миллионов рабочих мест. Европа объединилась бы в массовом порыве мирного строительства, позабыв о войнах. Правда, это была бы уже не Европа — Зёргель хотел назвать новый континент Атлантропой, а Средиземное море переименовать в Сахарское.
На самом деле проект привёл бы к ужасным экологическим последствиям. На обнажившемся морском дне возникли бы солончаковые пустыни, в Европе воцарились засухи, а население страдало бы от солёных ветров, выедающих глаза. Хорошо, что Адольф Гитлер, чьей поддержки добивался Зёргель, проигнорировал его идеи.
А вот что будет с «Североевропейской ограждающей плотиной», покажет время.