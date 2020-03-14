Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Тепловой стресс
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Тепловой стресс
При повышении глобальной температуры на 1,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи экстремальная жара настигнет районы, на который сейчас проживает 500 миллионов человек. Если показатель увеличится на два градуса — пострадают 800 миллионов. Если температура повысится на три градуса, что возможно уже к 2100 году, перегреву будут подвержены 1,2 миллиарда человек.
При этом планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.
Ранее стало известно, что более половины россиян считают, что глобальное потепление — это серьезная проблема, но платить за альтернативные источники энергии или энергоэффективные технологии не готовы.