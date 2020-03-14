Погодные приметы на 14 марта: делаем прогнозы на лето
«Авдотья красна, и весна красна, — говорили крестьяне. — Какая Евдокия, такое и лето».
«Авдотья красна, и весна красна, — говорили крестьяне. — Какая Евдокия, такое и лето».
14 марта в народе — Авдотьи. По погоде в этот день делали прогнозы на всю весну и лето.
Особенно радовались ясной, теплой погоде. Она означает, что лето будет теплым, а урожай — хорошим. Пасмурно на Авдотью — лето будет сырое. Снег — к урожаю грибов осенью. Метель — к поздней весне и неурожаю. Грачи прилетели до этого дня — лето будет мокрое.
Считалось также, откуда дует ветер на Евдокию, оттуда он будет дуть весной и летом. При этом южный ветер — к дождливому лету, северный — к холодному. Ветер к ночи усиливается — к ненастью.