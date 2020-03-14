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09:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 14 марта: делаем прогнозы на лето

«Авдотья красна, и весна красна, — говорили крестьяне. — Какая Евдокия, такое и лето».

Источник: Агентство «Москва»

14 марта в народе — Авдотьи. По погоде в этот день делали прогнозы на всю весну и лето.

Особенно радовались ясной, теплой погоде. Она означает, что лето будет теплым, а урожай — хорошим. Пасмурно на Авдотью — лето будет сырое. Снег — к урожаю грибов осенью. Метель — к поздней весне и неурожаю. Грачи прилетели до этого дня — лето будет мокрое.

Считалось также, откуда дует ветер на Евдокию, оттуда он будет дуть весной и летом. При этом южный ветер — к дождливому лету, северный — к холодному. Ветер к ночи усиливается — к ненастью.

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