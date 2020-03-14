Водопад Викторию показали из космоса
Уровень воды в нем восстанавливается.
Уровень воды в нем восстанавливается.
Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 показал, как выглядит с орбиты Виктория, один из крупнейших водопадов в мире.
Слева направо снимок пересекает река Замбези. В точке, где она становится узкой, видна белая поперечная линия. Это и есть Виктория. Ширина водопада — около 1,8 тыс. метров, а высота достигает 120 метров.
В декабре Виктория обмельчала после продолжительной засухи. Уровень воды упал до рекордно низкой отметки за последние 25 лет. Сейчас ее объемы постепенно восстанавливаются. По словам ученых, водопад, как и река Замбези, сильно подвержен сезонным колебаниям.
Анна Лысенко