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09:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 15 марта: каким будет июль

Середина марта подсказывает погоду на лето.

Источник: AP 2020

15 марта в народе — день Федота Ветроноса. Он может принести как оттепель, так и резкое похолодание. В зависимости от этого делали прогнозы на лето и урожай.

Метель и снегопады означают, что первая трава появится поздно, а весна будет долгой. Холодный северный ветер со снегом обещает холодное лето. Какая погода в этот день, таким будет июль, подметили в народе.

Снег в течение всего дня предвещает долгие холода. Солнце в полдень является хорошей приметой, будет урожай хлеба.

Домашняя птица чистит перья — к плохой погоде. Птицы играют — к ветру.

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