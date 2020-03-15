Погодные приметы на 15 марта: каким будет июль
Середина марта подсказывает погоду на лето.
Середина марта подсказывает погоду на лето.
15 марта в народе — день Федота Ветроноса. Он может принести как оттепель, так и резкое похолодание. В зависимости от этого делали прогнозы на лето и урожай.
Метель и снегопады означают, что первая трава появится поздно, а весна будет долгой. Холодный северный ветер со снегом обещает холодное лето. Какая погода в этот день, таким будет июль, подметили в народе.
Снег в течение всего дня предвещает долгие холода. Солнце в полдень является хорошей приметой, будет урожай хлеба.
Домашняя птица чистит перья — к плохой погоде. Птицы играют — к ветру.